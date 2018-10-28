صراع على "بنت الحتة".. لماذا قتل "أبو شنب" صديقه بعد "قعدة كيف"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد وطارق سمير:

بينما كان "محمد" يلملم متعلقاته للرحيل من منزل صديقه "حسين" في المطرية، بعد انتهاء سهرتهما المعتادة لتعاطي المواد المخدرة ولعب "القمار" نشب شجار بينهما؛ إذ اتهم الضيف صاحب المنزل بمعاكسة حبيبته والتهرب من رد أموال اقترضها منه، فاستل مطواه وسدد إليه طعنات أودت بحياته.

"الحقوني.. أبوشنب قتلني"، صرخات أطلقها "حسين.أ" 33 سنة، ليهب أهالي شارع أبوبكر الصديق بمنطقة المسلة، لنجدة جارهم. كان المجني عليه غارقا في دمائه في مدخل العقار إثر إصابته بأربع طعنات نافذة، فطلبوا له الإسعاف في محاولة لم تنجح لإسعافه.

قبل ثلاثة أشهر، قدم حسين من أسوان إلى منطقة المطرية، حيث استأجر شقة بعقار بمنطقة السلة، وسكن بمفرده لا يختلط بأحد من جيرانه سوى صديقه "محمد. أ" 33 سنة، سائق توكتوك الذي داوم على زيارته في شقته، يروي "أحمد. ح" جار الضحية لمصراوي.

وأضاف أحمد أن المجني عليه حسين لم يختلط بأحد سوى صديقه الذي قتله، رغم قيام الجيران بتحذيره من سوء سلوك سائق التوكتوك، وأجمع عددا من الجيران على تعاطيهما المواد المخدرة ولعب القمار ساعات طويلة كل ليلة.

عصر الثلاثاء الماضي "يوم الواقعة"، سمع الجيران مشادة كلامية بين الساكن الجديد (المجني عليه) وصديقه سيئ السمعة والمتهم في عدة قضايا؛ يقول "سيد. م" جار الضحية إن مشاجرات الاثنين متكررة في الوقت الأخير، فقبل أسبوع اتهم السائق صديقه بمحاولة مشاغلة حبيبته التي تسكن أيضا بالمنطقة وانتهت المشاجرة بتدخل الأهالي بينهما وتهدئة الأمور.

وعن كيفية ارتكاب الجريمة، قال "سيد" إنه سمع المشادات بين الطرفين وأن المجني عليه تعثر في رد 500 اقترضها من المتهم وأنفقها في لعب القمار، فطعنه المتهم 4 طعنات وفر هاربا من العقار بالتوكتوك الخاص به، وعثروا على الضحية أمام باب العقار طالبا النجدة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية لمكان الحادث، وبالاستماع لأقوال الشهود وفحص الكاميرات تبين أن صديق الضحية هو مرتكب الواقعة وتم ضبطه وإحالته للنيابة.

وصرحت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين عبدالشافي بتشريح جثة المجني عليه ودفنه، وأرسلت المطواه المتحفظ عليها لفحصها لمضاهاتها الدم والبصمات عليها بدماء المجني عليه.

واعترف المتهم في التحقيقات بارتكاب الواقعة، قائلا إن صديقه اقترض منه مبلغ 500 جنيه أثناء لعب القمار مع آخرين، بالإضافة لمعاكسته حبيبته بالمنطة عدة مرات وأنه حذره من تكرار ذلك حتى تشاجرا سويا فطعنه 4 طعنات وفر هاربا.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة العباسية، تجديد حبس المتهم 15 يوما بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.