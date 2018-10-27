غرق قارب مطاطي وفقدان 24 مهاجرا سريا بسواحل الناظور

علم “اليوم24″، من مصادر مطلعة، أن قاربا مطاطيا للهجرة السرية إنقلب أمس الجمعة في عرض البحر، بالقرب من منطقة “تشارانا” التابعة للنفوذ الترابي لجماعة بني شيكر، بسواحل إقليم الناظور، ما نتج عنه، فقدان ما لا يقل عن 24 مهاجرا سريا.

وحسب المصادر ذاتها، فقد نجا أربعة أشخاص من ركاب القارب المطاطي، بأعجوبة، بعدما تمكن بحارة كانوا على متن قارب للصيد التقليدي من انتشالهم وإنقاذهم، مشيرة إلى أنه تم نقل إثنين على وجه السرعة إلى مستعجلات المستشفى الحسني لتلقي العلاجات الضرورية، في حين تم نقل الآخرين إلى مركز سرية الدرك التابعة لجماعة بني شيكر للكشف عن هويتهم والتحقيق معهم في الموضوع.

وأضافت ذات المصادر، أن المهاجرين السرين الذي تم فقدانهم عشية أمس الجمعة، أغلبهم شباب يتحدرون من مناطق ماريواري وفرخانة وبني شيكر التابعين للنفوذ الترابي لإقليم الناظور، كانوا يحاولون الهجرة للضفة الأخرى عبر قارب مطاطي، فيما لا تزال عناصر الوقاية المدنية والبحرية الملكية تواصل البحث عن المفقودين.