الحكومة تصدر مرسوم “التوقيت الصيفي” ليدخل حيز التنفيذ غدا الأحد

في سابقة من نوعها، أصدرت الحكومة، اليوم السبت، عددا جديدا من الجريدة الرسمية، ضم مرسوما وحيدا، وهو المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة.

وينص المرسوم الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءا من غد الأحد، على إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي الصادر في 1967.

كما تنص المادة الثانية من المرسوم الصادر اليوم السبت، على أن رئيس الحكومة يمكنه ولفترة محددة، توقيف العمل بالتوقيت الجديد، عند الاقتضاء.

يشار إلى أن الحكومة صادقت أمس الجمعة في مجلس استثنائي على مشروع مرسوم اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، وهو القرار الذي فجر غضبا كبيرا وسط البرلمانيين والفاعلين المدنيين، لانعدام أي استشارة أو تنسيق حكومي قبل اتخاذه.