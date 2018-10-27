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شكرا لقرائتكم خبر عن طرد دبلوماسي إيراني من فرنسا ردا على مؤامرة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل
الرئيس الفرنسي ماكرون (أ ف ب)
الرئيس الفرنسي ماكرون (أ ف ب)
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في الثاني من أكتوبر: إنه لا شك في أن وزارة الاستخبارات الإيرانية تقف وراء المؤامرة التي استهدفت المؤتمر الذي عقد يوم 30 يونيو، وتبع ذلك قيام الوزارة بتجميد أرصدة أجهزة المخابرات الإيرانية واثنين من المواطنين الإيرانيين.
وقالت خمسة مصادر: إن الوزارة اتخذت خطوة أخرى منذ نحو شهر هي طرد دبلوماسي إيراني. وأفاد مصدران أن الدبلوماسي المطرود رجل مخابرات كان يعمل تحت غطاء دبلوماسي.
ورفض متحدث باسم السفارة الإيرانية التعليق عندما سئل عن طرد الدبلوماسي. وقالت إيران في السابق: إنها لا صلة لها بأي مؤامرة على مؤتمر الجماعة المعارضة، ونفى مسؤول إيراني طلب عدم نشر اسمه طرد أي دبلوماسي.
وأحال مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون الأسئلة عن طرد دبلوماسي إيراني إلى وزارة الخارجية التي رفضت التعليق.
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