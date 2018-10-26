مجلس الوزراء يكشف نتائج حملة إزالة القمامة خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا عن جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التفاعل مع الشكاوى الواردة إليها حول تراكم القمامة بالمحافظات.

وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الحالي شهد زيادة ملحوظة في تفاعل المواطنين مع قنوات التواصل الحكومية المخصصة لاستقبال شكاوى تراكم القمامة بالمحافظات، كما شهد اهتماماً واضحاً من القيادات بالوزارات، والمحافظات، والأجهزة المعنية، برفع وإزالة تراكمات القمامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تكرارها، أو عودة تلك المظاهر بنفس الأماكن لما كانت عليه قبل إزالتها.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التقرير أشار إلى أن المنظومة تلقت 8706 رسائل وشكاوى هذا الأسبوع، ليبلغ إجمالي الرسائل التي تم استقبالها من المواطنين خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 25 أكتوبر 21661 رسالة، مضيفا أن التقرير أوضح جهود الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية، التي امتدت وصولاً إلى مستوى القرى التابعة في عدد من المحافظات، استجابة للرسائل والشكاوى الواردة من المواطنين، كما ركزت على إزالة أسباب شكاوى المواطنين خاصة بالقرب من التجمعات السكنية والمنشآت الحيوية مثل المدارس، والمستشفيات، والشوارع الرئيسية، وضفاف الترع والمصارف لاسيما بالقرب من الكتل السكنية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن رسائل المواطنين لم تقتصر على رصد أماكن تراكمات القمامة والمخلفات، ولكن حرص الكثير منهم على إبراز جهود الأجهزة الحكومية والتنفيذية في إزالة أسباب الشكاوى بالمناطق المختلفة والإشادة بتلك الجهود وطلب استمرارها.

ونوه إلى أن الرسائل الواردة من بعض المواطنين شملت مطالب ومقترحات، باستمرار تلك الجهود للحد من أسباب تراكم المخلفات والقمامة في المناطق المختلفة، والدعوة لتنفيذ حملات توعوية حول التعامل مع هذا الملف.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة اهتمام القيادات المحلية بالتفاعل مع شكاوى المواطنين من تراكم أكوام القمامة، والعمل على إزالة شكاواهم، والتأكد من عدم تراكم أكوام القمامة فى نفس الأماكن مرة أخرى.

وعرض التقرير نماذج من استجابة الوزارات المعنية والمحافظات وتفاعلهم مع شكاوى ورسائل المواطنين، حيث قامت وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة لإزالة تجمعات القمامة في النيل أسفل كوبري الجامعة بالجيزة، والتي تبين أنها نتيجة مخلفات بعض النوادي المطلة على النيل والمراكب الراسية في هذا المكان، حيث تم تحرير محاضر بيئية لها، كما تم تطهير المصرف الزراعي في مدخل مدينة موط بمحافظة الوادي الجديد ورفع القمامة والمخلفات على جانبي المصرف وإزالة الحشائش العالقة به.

وعلى مستوى إقليم القاهرة الكبرى، قامت محافظة القاهرة بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التراكمات والمخلفات بشارع الصاعقة بعزبة الهجانة حي شرق مدينة نصر، وتم رفع 6 آلاف متر مكعب تراكمات قديمة ترجع لعدة أعوام سابقة، كما قامت برفع مخلفات ردم بجوار سور إيديال بحي النزهة، والتي بلغ حجمها 6800 متر مكعب، كما تم إزالة التراكمات والمخلفات بشارع اللواء كمال حجاب حي السلام أول وتم رفع 6 آلاف متر مكعب، وتقوم المحافظة باستكمال رفع وإزالة المخلفات بشارع جسر السويس استجابة لرسائل وشكاوى المواطنين.

وقام جهاز مدينة 6 أكتوبر برفع القمامة بجوار أحد المراكز التجارية، وورش إصلاح السيارات بالمجاورة السابعة الحي الثاني، وكذلك كميات كبيرة من القمامة أمام أحد مصانع الورق اللاصق بالمنطقة الصناعية الثالثة بالمدينة.. واستكمالا للحملات التي تمت بمحافظة القليوبية، تم تنفيذ أعمال النظافة ورفع حوالي 25 طن مخلفات بجانبي الترعة بالقناطر الخيرية ونقلها للمدفن الصحي بأبو زعبل، ورفع 40 طنا تقريبا من المخلفات والأتربة من منطقة كوبري الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة و20 طنا تقريبا من منطقة ابو المنجا، بالإضافة إلى تنفيذ حملة نظافة بالقلج مركز الخانكة ورفع جميع القمامة بحوالي 150 طنا.

وعلى مستوى محافظات الوجه القبلي، قامت محافظة الفيوم بإزالة تراكم المخلفات والقمامة، حوالي 100 طن، من أمام المقابر بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز ومدينة سنورس والتي تعود لفترات ماضية، وتم إزالة التراكمات والمخلفات ورفع الاشغالات بشارع عمر بن الخطاب - إطسا – الفيوم، كما تم إزالة تراكم المخلفات وتطهير مصرف الباسل بقرية الحجر بمركز ومدينة اطسا بطول 4 كم. وقامت محافظة أسيوط بتنفيذ حملة لإزالة التراكمات والمخلفات ورفع الاشغالات أمام مدرسة أبو تيج الثانوية الصناعية بمركز أبو تيج بحوالي 8 أطنان تقريبا، وداخل وخارج مدرسة ناصر الثانوية بحي شرق أسيوط بمركز أسيوط، وتمت عمليات رفع وإزالة التراكمات والمخلفات بالمدرسة والشوارع المحيطة بحوالي 25 طنا تقريبا.

ونفذت محافظة بنى سويف حملة مكبرة لإزالة التراكمات والمخلفات ورفع الإشغالات بقرية جزيرة المساعدة أمام المعهد الديني الأزهري مركز الواسطي، والتي وصلت إلى حوالي ٢٥ طنا كما تم تمهيد وتسوية الطريق.. وقامت محافظة قنا بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التراكمات والمخلفات ورفع الإشغالات بقرية الحلفاية قبلي طريق مشايخ آل حمد الله مركز نجع حمادي بإجمالي حوالي 70 طنا.

وقامت محافظة المنيا بتنفيذ حملة لإزالة التراكمات والمخلفات ورفع الإشغالات بطريق مدخل جامعة المنيا من ناحية شلبي بين العمارات السكنية وبجوار كلية الآداب.. وبالنسبة لمحافظة الأقصر، فقد تم إزالة القمامة بمنطقة محلات خالد بن الوليد وسوق الخضار الجديد بمركز ومدينة أسنا حيث تم رفع 100 طن من المخلفات الصلبة المتراكمة منذ فترة طويلة.

وعلى مستوى محافظات الدلتا، قامت محافظه المنوفية بإزالة التراكمات والمخلفات ورفع الاشغالات وتنفيذ حمله نظافة وتسوية الطرق الداخلية بالوحدة المحلية بكفر الخضرة بمركز الباجور، حيث تم رفع 20 ألف طن مخلفات. وفى محافظة بورسعيد، تم رفع القمامة من أمام المستشفى البيطري وصيدلية عيسى بأبراج النور بحوالي 10 أطنان، وبين بلوك 9و10 عند صيدلية إصلان 2 القابوطي بحوالي 20 طنا بحي الضواحي. وفى محافظة كفر الشيخ، تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التراكمات والمخلفات بتقسيم القانونيين الجديد بحي زهدي (مدينة كفر الشيخ) حيث تم رفع المخلفات والتي قدرت بـ 200 طن.

وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية، تم عمل حملة مكبرة على منطقة مصرف كلية الزراعة بحي شرق وتم رفع (1696) طن مخلفات قمامة، وحملة على منطقة المعهد الديني بحي المنتزه ورفع (1080) طن مخلفات. وفى محافظة دمياط تم إزالة تراكم القمامة على أرض مملوكة للمواطنين وسط الكتلة السكنية آخر شارع الوحدة العربية أمام المعهد الديني والمكان بدوار أبو هندية قسم أول دمياط، وكنس وتنظيف الشارع تماما ومسح وإزالة القمامة والمخلفات الموجودة وتجميعها وتحميلها على سيارات نقل الي مصنع ابو جريدة بفارسكور.

ويستمر دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في استقبال رسائل المواطنين المدعومة بالصور لمواقع تراكم القمامة بجميع أنحاء الجمهورية عبر خطى الهاتف المحمول برقمي (01555516528 - 01555525444) ، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى على الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg والخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء 16528، وتوجيه الشكاوى للمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.