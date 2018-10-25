افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان اجتماعا يعقد الان في ​سراي صيدا​ الحكومي بين مدير فرع ​مخابرات الجيش اللبناني​ في ​الجنوب​ العميد ​فوزي حمادة​ ورئيس مكتب صيدا العميد ممدوح صعب مع عدد من ​الفصائل الفلسطينية​ من اجل العمل على اعادة تثبيت وقف اطلاق النار في ​مخيم المية ومية​ بعد اندلاع ​اشتباكات​ عنيفة بين حركة "فتح" و"​انصار الله​".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إجتماع أمني في سراي صيدا بهدف اعادة تثبيت وقف اطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.