مراد أسِف للتردد في علاقاتنا مع سوريا: الحكومة تكون ناقصة إذا لم تمثلنا

لفت عضو "اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين" النائب ​عبد الرحيم مراد​، بموضوع ​تشكيل الحكومة​، إلى "أنّنا نتمنّى أن تكون الحكومة سريعة، شرط ألّا تكون ناقصة، وأن تستكمل كلّ العناوين الّتي وعدت الناس بها في ما يتعلّق بنتائج ​الإنتخابات النيابية​ وبنتائج كلّ أربع نواب لهم وزير".

وركّز خلال استقباله وفدًا من "​تجمع العلماء المسلمين​" برئاسة رئيس الهيئة الإدارية الشيخ حسان عبد الله، على "أنّنا نطالب بحقّنا بالتمثيل لأنّنا نمثّل 45 بالمئة من الشارع السني، وبالتالي من حقّنا أن تلبّى هذه الدعوة، وإلّا تكون الوزارة ناقصة إذا لم تمثّل هؤلاء".

وأعرب عن أسفه لأن "نكون نتردّد إلى الآن في علاقاتنا مع ​سوريا​، إذا كنّا سنقوم بعلاقات أو لا، وهذا الكلام طبعًا غير مقبول بأيّ شكل من الأشكال، ليس بالنسبة لموضوع النازحين المحتاجين جميعًا"، شاكرًا "المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وكلّ من يساهم في مساعدة إعادة النازحين"، متمنيًا أن "يكون هناك موقف رسمي شامل وأن يذهب أكثرية الوزراء المختصين بكلّ صغيرة وكبيرة إلى سوريا للتباحث مع نظرائهم السوريين، ويتفاهموا في ما يتعلّق بهذا الموضوع وتسريعه من جهة، ومن جهة ثانية بعدما فتح ​معبر نصيب​".

وأوضح "أنّنا كلّنا نعرف بأنّ التفاح والموز منتجات زراعية وصناعية كانت للأسف الشديد تباع بتراب المال هنا، لأنّنا غير قادرين على تصديرها إلى الخارج. لقد آن الأوان لتذهب الفاعليات ال​لبنان​ية المختصة إلى سوريا وتتّفق على كّل هذه الأمور".

أمّا عبد الله فنوّه إلى أنّ "اللقاء كان مناسبة للتباحث في شؤون سياسية محلية وإقليمية وكانت وجهات النظر متطابقة، وقد أكّدنا أنّ الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية بات ضرورة ملحّة خاصّة مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الّتي يمرّ بها لبنان، وحاجتنا لإقرار مشاريع تساهم في الخروج من هذه الأوضاع المأساوية. ونعتبر أنّه لم يعد مقبولًا التأخير في التشكيل بحجّة إرضاء بعض الجهات بإعطائهم مواقع لا تنسجم مع المعيار المعتمد في التشكيل".

وشدّد على أنّ "المعيار الواحد في التشكيل هو الّذي يخرج رئيس الحكومة من الإحراج مع من يريد أزيد من حقّه، ولكن الظاهر أنّ المراد عدم الإعتماد على المعيار لأنّ رئيس الحكومة المكلف لا يريد تمثيل السنة غير المنتمين إلى تياره والّذين يستحقّون بحسب المعيار الواحد وزيرين. ونحن نعتبر أنّ تشكيل حكومة لا تضمّ ممثّلين عن السنة خارج "​تيار المستقبل​" لا يمكن وصفها بحكومة وحدة وطنية".

وأكّد عبد الله "أهمية متابعة ملف النازحين الّذي يسير اليوم ببطء بسبب عدم وضعه على سكة الحل الصحيحة الّتي لا تكون إلّا من خلال لجنة مشتركة في الحكومتين السورية واللبنانية، ولا يجوز عدم تشكيل هكذا لجنة تحت أي حجة من الحجج"، موضحًا أنّ "العالم اليوم يتّجه للتفاوض مع ​الحكومة السورية​ حول المواضيع كافة، وهم بعيدون آلاف الكيلومترات عنه، فحري بنا نحن الجيران أن نفكّر بالمصير المشترك سواء بمسألة النازحين أو مسألة تجارة "الترانزيت" الّتي فتحت على مصراعيها بعد فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن".

وبيّن "أنّنا تباحثنا في موضوع ​فلسطين​ الّتي تبقى بالنسبة إلينا نحن الإسلاميين والعروبيين، القضية المركزية والّتي يعمل على تصفيتها من خلال "صفقة القرن" الّتي لم يكتب لها النجاح حتّى الآن، بسبب صمود ​الشعب الفلسطيني​ ومقاومته وأحزابه وسلطته أمام الضغوطات ورفضهم لهذه الصفقة المشبوهة". ورأى أنّ "هذا ليس بكاف بل لا بدّ من توفير الدعم المادي والمعنوي للانتفاضة ومسيرة العودة باعتبارها السبيل الوحيد لتحرير فلسطين ورفض فكرة نزع سلاح المقاومة الّذي يعني بالضرورة إنهاء ​القضية الفلسطينية​ وإجهاضها".