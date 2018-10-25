تأثر الساحل الجنوبي من ​رأس العين​ الى المنصوري - ​الناقورة​ جنوب صور، بعاصفة قوية حملت معها حبات البرد من الحجم الكبير وتساقطت ​الامطار​ بغزارة على الساحل، ما ادى الى تضرر المزروعات واقفال مرفأي صور التجاري والصيادين امام حركة الملاحة.

كانت هذه تفاصيل خبر اقفال مرفأي صور امام حركة الملاحة بسبب العاصفة واضرار في المزروعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.