وزير المالية التركي: ندخل مرحلة سنعلن فيها عن شراكات قوية

لفت وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق إلى أن "​تركيا​ تدخل مرحلة ستعلن فيها عن شراكات قوية جدا، وغدا سنعلن جزءا منها"، موضحاً أن "الأيام والأشهر المقبلة ستشهد الإعلان عن أنباء وتعاونات جديدة ستؤثر إيجابيا بشكل أكبر على العلاقات التركية الألمانية في القطاعين الخاص والعام".

وأشاد بزيارة الوزير الألماني إلى تركيا، مؤكدا أن "الزيارة ستعود بالنفع على البلدين من ناحيتي ​الاقتصاد​ وفرص العمل وفق مبدأ "رابح رابح"، معرباً عن "رغبة بلاده بتعزيز التعاون مع ​ألمانيا​ في المجال الاقتصادي"، مضيفًا: "تحدثنا بشكل مفصل حول المجالات التي يجب أن نكثف عملنا عليها من أجل تعزيز المناخ الإيجابي الذي هيأناه في الأونة الأخيرة، وزيادة التعاون بين بلدينا".

وأشار إلى أن "زيارة الوزير الألماني اليوم برفقة أكثر من 30 مسؤول شركة ألمانية بارزة تعد هامة للغاية"، لافتا إلى أن "ألمانيا تعتبر أكبر شريك تجاري لتركيا"، مضيفاً: "نرغب بتعزيز التعاون في كافة المجالات الاقتصادية مع ألمانيا، وتوسيع استثمارات الشركات التركية الألمانية في بلدان ثالثة في إطار العلاقات المتبادلة".