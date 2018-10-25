أعلن ​الدفاع المدني​ الأردني عن "مقتل 5 أشخاص جراء ​السيول​ التي تجتاح منطقة ​البحر الميت​"، مشيراً إلى "استدعاء فرق غطس من البحرية الملكية للمساعدة في عمليات البحث"، لافتاً إلى "انقاذ 11 شخصا بينهم أطفال من أصل 44 شخصا جرفتهم السيول في منطقة البحر الميت". وأعلنت السلطات الاردنية حالة الطوارئ في عمان بسبب المنخفض الجوي والسيول.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني الأردني: وفاة 5 طلاب وفقدان 36 بسبب السيول بمنطقة البحر الميت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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