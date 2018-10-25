ما هو جبل الطويق الذي شبهه "بن سلمان" بـ "همة السعوديين"؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:

أعلن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، أن "همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض".

جاء هذا التصريح، خلال كلمة ولي العهد بجلسة "مؤتمر مبادرة الاستثمار"، أمس الأربعاء، والتي جمعته بولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، بحضور الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي.

ونستعرض في هذا التقرير، أبرز المعلومات عن الجبل الذي ذكره ولي العهد السعودي في كلمته:

أين يقع الجبل؟

يشكل جبل الطويق هلالًا جبليًا يبدأ من الزلفي شمال الرياض ليندفن في الربع الخالي بالقرب من وادي الدواسر.

ترتفع سلسلة جبال الطويق عن المنطقة التي تحيط به بمقدار من 100 إلى 250 متر.

مم يتكون الجبل؟

يتكوّن الجبل من الصخر الجيري الصلب، ولا يختفي أثناء مشاهدته حتى مسافة 800 كلم.

سبب تسميته بـ "الطويق"

سمي الجبل بـ "الطويق" لأنه يشبه الطوق، ويحيط بأحد أجمل الصحاري في العالم، وهي صحاري نجد المنبتة لأكثر من 2000 شجيرة مختلفة في أوقات الربيع.

وتظهر جبال الطويق بشكل واضح للقادم من الغرب نحو الرياض، على هيئة جبل عال وسط تشكيلات صخرية، كما وصفها الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم قبل نحو أكثر من 1500 عام: "فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتينا".

ويعتبر ضرب ولي العهد السعودي المثل بطويق، إعادة السعوديين نحو معالمه الجغرافية، والاعتزاز بمكونات الطبيعة التي تحتضنها المملكة، كما ويضرب المثل بطويق نظير القوة وعدم اللين، وكان الجبل مثالا للرفض حينما يطلب أمر فيه ويتم الرد عليه بقوله "طويق" كجواب للرفض وعدم الموافقة.