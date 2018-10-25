النيابة تعاين موقع سقوط سيارة من أعلى كوبري الفنجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود السعيد:

انتقلت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الخميس، لمعاينة موقع سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري الفنجري ما أسفر عن مصرع فتاتين.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الاستعلام عن هوية الفتاتين، وصرحت بدفنهما.

وقال مصدر أمني إن فتاتين لقيتا مصرعهما إثر سقوط سيارة ملاكي تقلهما، من أعلى كوبري الفنجري قبل نزلة طريق النصر، حيث تخطت السيارة حاجز رصيف الكوبري، وكسرت الحاجز الحديدي وسقطت من الأعلى.

أمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بسرعة انتقال الخدمات المرورية لمكان الحادث لتسيير حركة السيارات لمنع امتداد التكدسات المرورية للمناطق الأخرى.

ووجه بسرعة رفع أثار الحادث، لتسيير حركة المرور.