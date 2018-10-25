النائب ماجد طوبيا: زيارة السيسى للسودان تفتح مجالات للتعاون بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 25 أكتوبر 2018 12:55 مساءً - قال النائب ماجد طوبيا، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان الشقيقة وعقد القمة الـ24 مع الرئيس عمر البشير، ستعمل على زيادة التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين وسينتج عن ذلك تكثيف التعاون، وذلك من خلال فتح أطر التعاون الاقتصادى والتجارى المشترك بين البلدين والاستثمارات المشتركة.

وأضاف طوبيا، فى بيان صحفى له اليوم، أن هذه الزيارة من المتوقع أن تشهد توقيع عددا من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان، ، وانها تأتى فى إطار العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين مصر والسودان، وتعمل على ترسيخ وتعظيم التعاون المشترك بين البلدين، وتأكيدا على دور مصر فى القارة السمراء.

وأوضح النائب، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان يشهد تزايد مستمر وهذا نتاج حجم العلاقات والتبادل بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية التى تزيد حجم التبادل التجارى بين البلدين وعلى رأسها الربط الكهربائى بين مصر والسودان، حيث سيساهم هذا الأمر فى توفير احتياجات السودان من الطاقة ومساعدتها فى زيادة معدلات التنمية وغيرها من الموضوعات الاقتصادية المهمة.