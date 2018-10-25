أمين سر "سياحة البرلمان": فتح موسم العمرة مبكرا يمنع التكدس ويخفض الأسعار

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أمين سر "سياحة البرلمان": فتح موسم العمرة مبكرا يمنع التكدس ويخفض الأسعاروالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 25 أكتوبر 2018 12:55 مساءً - قال النائب مجدى بيومى، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، إن قرار وزيرة السياحة بشأن البدء فى فتح موسم العمرة مبكرا يتفق مع رؤية أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب للحد من المشكلات والأزمات فى مواسم العمرة الماضية، لافتا إلى أن القرار يعمل على منع الزحام والتكدس، بالإضافة لتخفيض أسعار برامج العمرة للمواطنين لتتناسب مع جميع المستويات.
وأضاف بيومى، فى بيان له اليوم، أن القرار يلزمه الالتزام بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة، مع ضرورة الإعلان عن التوقيتات الزمنية الخاصة بفتح العمرة والبدء فى توثيق العقود، وآليات توزيع الفرص للشركات المصرح لها وفقا للأعداد المحددة والمعلن عنها.
وأشاد أمين سر اللجنة، بهذا القرار، مؤكدا على أنه يتماشى مع تقرير اللجنة العليا للحج عن موسم العمرة الماضى وتوصياتها للموسم الجديد والتى كان من أهمها فتح العمرة على مدار العام مع الالتزام بالحد الأقصى.
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