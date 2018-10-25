الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، خلال ساعات الليل الفائت، عدة أهداف في قطاع غزة، وذلك بذريعة الرد على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه المجلس الإقليمي "أشكول" و"مرحافيم".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن سلاح الجو قصف ثمانية أهداف تابعة لحركة حماس في ثلاثة مواقع مختلفة في شمالي وجنوبي قطاع غزة.

وأضاف أنه كان بين الأهداف "موقع عسكري ومعسكر تدريبات وموقع لإنتاج وتخزين الوسائل القتالية".

يذكر أن صافرات الإنذار كانت قد انطلقت في الساعة 23:17 من مساء أمس، ورغم تفعيل منظومة الاعتراض الصاروخية "القبة الحديدية"، إلا أنها فشلت في اعتراض الصاروخ.

وانفجر صاروخ في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي "أشكول"، دون أن تقع إصابات.

ورغم أن حركة حماس لم تعلن مسؤوليتها، إلا أن جيش الاحتلال حمل الحركة المسؤولية عن كل ما يحصل في قطاع غزة.

من جهتها قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال شنت، فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات على مواقع للمقاومة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاع في أجواء القطاع.

وجاء أن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخين تجاه موقع القادسية غرب مدينة خانيونس، فيما استهدف موقع الحشاشين للمقاومة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي شمالي القطاع قصفت طائرات الاحتلال موقع اللواء التابع للمقاومة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.