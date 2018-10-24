الوليد بن طلال يكشف استثماراته بالمملكة خلال عامي 2017 و2018

الرياض - الخليج 365
كشف رجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، اليوم الأربعاء، عن حجم استثماراته في عامي 2017 و2018.
وقال بن طلال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "واثقون بقوة إقتصاد المملكة وإزدهار القطاع الخاص".
وأضاف "حيث استثمرنا في عامي ٢٠١٨/٢٠١٧م ٨ مليار ريال سعودي".
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