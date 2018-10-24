وكيل البرلمان: زيارة الرئيس السيسي للسودان ستحمل نتائج مبشرة للشعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 24 أكتوبر 2018 03:51 مساءً - أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان الشقيقة وعقد القمة الـ24 مع الرئيس عمر البشير ستشهد فتح أطر التعاون الاقتصادى والتجارى المشترك بين البلدين والاستثمارات المشتركة بين ابناء القارة الأفريقية، مشيرا إلى أنها ستحمل نتائج مبشرة للشعبين المصرى والسوداني.

وأوضح وهدان، فى بيان صحفى له اليوم، أن الزيارة ستشهد توقيع عددا من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان، وزيادة التبادل التجارى والاستثمارى بينهم بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين، مضيفا أن الزيارة تخدم الرؤية المصرية بضرورة توثيق العلاقات لدولتين مصيرهم واحد.

ولفت وكيل مجلس النواب، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للخرطوم تأتى فى إطار العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين مصر والسودان، وتحظى بترحيب رسمى وشعبى كبير، مشيرًا إلى أن اللقاءات المتبادلة بين رؤساء البلدين تأتى ترسيخًا وتعظيمًا لمساحات التعاون المشترك بينهما خاصة أنه بين البلدين علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وطيدة.

وشدد وهدان، على أنه من الضرورى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان والذى يبلغ حاليا مليار دولار، وهو أمر لا يرتقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدًا أن العلاقة بين أبناء وادى النيل علاقة خاصة يجب تطويرها على كافة المستويات.

أضاف وكيل مجلس النواب، أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية يمكن تزيد حجم التبادل التجارى بين البلدين وعلى رأسهم الربط الكهربائى بين مصر والسودان بحيث تقوم مصر بإمداد السودان بالكهرباء، بما يساهم فى توفير احتياجات السودان من الطاقة ومساعدتها فى زيادة معدلات التنمية وغيرها من الموضوعات الاقتصادية المهمة.