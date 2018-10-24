برلمانى يدين اعتداءات اسرائيل على "رهبان أقباط" ويطالب المجتمع الدولى للتدخل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 24 أكتوبر 2018 03:51 مساءً - أدان النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الأربعاء، على رهبان كنيسة الأقباط المصرية واعتقال أحدهم، خلال وقفة احتجاجية عند باب "دير السلطان القبطي" بمحاذاة كنيسة القيامة بالقدس القديمة، معرباً عن رفضة جملة وتفصيلاً لما حدث، قائلاً: "لابد من وقفة مع الكيان الصهيونى وتجاوزاته المستمرة".

وناشد نصر الدين، فى بيان له اليوم الأربعاء، العالم بسرعة التدخل الفورى لإيقاف هذه الاعتداءات وعدم دخول الدير بحجة الترميم، لأن ذلك من صلاحيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فقط، بالإضافة إلى حق الفلسطينيين في سيادتهم على أرضهم، مشدداً على ضرورة ووقف إجراءات الاحتلال المخالفة لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولى الإنسانى.

وانتقد عضو مجلس النواب، اعتداء شرطة الاحتلال على رهبان الكنيسة خلال اعتصامهم أمام باب "دير السلطان"، بالضرب والدفع واعتقلت أحدهم، وأبعدتهم بالقوة عن المكان، مؤكدا أن موقف مصر تجاه القضية ثابت ولن يتزحزح.

وكانت نظمت الكنيسة القبطية صباح اليوم وقفة عند باب "دير السلطان القبطى"؛ احتجاجا على رفض حكومة الاحتلال قيام الكنيسة بأعمال الترميم اللازمة داخل الدير فيما تقوم طواقم البلدية بأعمال الترميم داخله لصالح الأحباش دون موافقة الكنيسة القبطية.