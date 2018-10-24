الشرطة تتصدى لإشغالات المنطقة الأثرية في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قامت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، تحت قيادة اللواء مصطفى شحاتة مدير الأمن بحملة أمنية مكبرة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام وأسفرت عن 7 بائع متجول بدون ترخيص، 6 خيال وجمال، 2 تسول، 2 حكم جزئي، حكم جنايات، 3 حكم غرامات، 5 حالة سحب متنوع، 15 نموذج 125.

وفي مجال المرافق تم ضبط عدد "330 كرسي – 85 تربيزة – 160 قلب شيشة – 3 شمسية – 2 عربة فول – 125 سلاسل واوتاد – 3 غرزة شاي – 13 ثلاجه – 35 طقطوقة – 3 خلاطة – 15 اعلان – 25 استاند حديد – 11 تاندة ."

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

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