على طريقة "إبراهيم الأبيض".. طالب وصديقه يقتحمان معهدا خاصا بـ"السيوف"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

على طريقة فيلم "إبراهيم الأبيض"، اقتحم طالب وصديقه المعهد العالي للسياحة والفنادق في الإسكندرية بالأسلحة البيضاء "السيوف" ما تسبب في حالة من الذعر بين الطلاب، وذلك ردا على تحويله للتحقيق لسوء سلوكه.

تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغا من "أ.ح.ح" 43 عاما، مدير المعهد العالي للسياحة والفنادق "خاص" بمنطقة السيوف شماعة، باقتحام طالب وصديقه المعهد وبحوزة كلا منهما سلاح أبيض "سيف"، وفرا هاربين.

وجه اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إدارة البحث الجنائي بسرعة القبض على الجناة.

وتبين من التحريات أن مرتكب الواقعة الطالب "ع.م.غ" 20 عاما، طالب الفرقة الأولى بالمعهد، مقيم بدائرة القسم، وبصحبته شخص آخر- جار تحديده- وإحداث حالة من الذعر بين الطلاب داخل المعهد.

وكشفت التحريات ارتكاب الطالب المذكور الواقعة، بسبب قيام إدارة المعهد بإحالته للتحقيق لسوء سلوكه، فيما لم تسفر الواقعة عن حدوث إصابات أو تلفيات.

ألقى ضباط وحدة مباحث القسم القبض على المتهم الأول، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

تحرر المحضر إداري قسم شرطة أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.