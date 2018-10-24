ضبط 5 مسجلين و4 قطع أسلحة نارية في حملة أمنية بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت إدارة شرطة المرافق بأكتوبر، اليوم الأربعاء، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة حملة أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

وأسفرت جهود الحملة في مجال مجهود المرور، عن ضبط 45 سحب تنوع – و75 نموذج 125 – 45 كلبش.

في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط، "2 كمبرورس – 3 لوح خشب – 4 كرسي– 2 كنبه – 1 تروسيكل – 3 أسطوانه غاز – 1 محضر اشغال طريق – 1 مولد كهربائي – 2 استاند – 2 ميزان – 2 قلاية – 1 ماكينة لحام – 3 قرار غلق وتشميع – 2 طن قمامة.

وفي مجال جهود البحث الجنائي عن ضبط عدد (2 جناية – 42 جزئي – 7 مستأنف – 3 دراجات بخارية – 5 مسجل شقي خطر- 550 مبالغ مالية – 7 مخالفات – 2 اتجار – 4 سلاح ابيض – 16 غرامات)

وتم تقنين الإجراءات حيالهم، وأخطار النيابة العامة للتحقيق.