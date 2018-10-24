بعد أن صفقت له بحراراة.. رونالدو يشكر جماهير مانشستر ويسترجع ذكرياء “أولد ترافورد”

عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، عن شكره وامتنانه لجماهير فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد الاستقبال الحار الذي حظي به، مساء أمس الثلاثاء، خلال المباراة التي جمعت فريقه بالشياطين الحمر، ضمن مباريات عصبة الأبطال الأوروبية.

ومباشرة بعد ولوجه أرضية ملعب “أولد ترافورد” صفقت جماهير مانشستر بحرارة على رونالدو، وهتفت باسمه، وهو الذي كان واحدا من صناع أمجاده، في عهد المدرب السابق، السير أليكس فيرغسون.

وقال رونالدو في تدوينة له على حساب الرسمي، على “أنستغرام” ““إنه حقا انتصار مهم في مباراة عاطفية جدًّا بالنسبة لي، لقد كان من الرائع اللعب على أولد ترافورد مرة أخرى، شكرًا لجميع المناصرين على حفاوة الاستقبال والدعم”.

جدير ذكره، أن رونالدو ساهم في تحقيق فريق “السيدة العجوز” لانتصار مهم على “الشياطين الحمر” بهدف دون رد، ليتصدر بذلك هذه المجموعة بتسع نقاط، من 3 انتصارات متتالية.