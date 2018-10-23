ألمح الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني إلى أن نظام الحمدين في قطر قام باغتيال والده بواسطة السم وسعى للمشي في جنازته.

وكتب بن سحيم تغريدة بالقول "سمم والدي ومشى في جنازته.. اغتصب حقه في الحكم وقتله.. ثم يدعي الطهارة وهو أسفل السافلين.. ما أطهر السعودية وما أحقره من نظام".

وجاءت تغريدة سلطان بن سحيم في ظل الحملة التي تتعرض لها السعودية من أقبل اطراف دولية تمارس الابتزاز على خلفية قضية جمال وجاءت تغريدة سلطان بن سحيم في ظل الحملة التي تتعرض لها السعودية من أقبل اطراف دولية تمارس الابتزاز على خلفية قضية جمال خاشقجي

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن سحيم: نظام الحمدين سمم والدي ومشى في جنازته على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .