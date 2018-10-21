صدى البلد - حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن منطقة دير سانت كاترين تعد مزارًا سياحيًا لما تمتلكه من سحر جذاب لكل من يزورها، لافتًا إلى أن نابليون بونابرت اعتدى على الدير وترك وثيقة للجيش الفرنسى يأمرهم بإعادة ترميم وبناء الدير.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "نابليون اعتذار فى الوثيقة التى تركها على ما ارتكبه الجيش الفرنسي من اعتداء على الدير".
وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين حاولت وقت تولى المعزول محمد مرسى مقاليد الحكم هدم الدير.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسى: نابليون اعتدى على دير سانت كاترين والإخوان أرادوا هدمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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