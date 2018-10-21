شكرا لقرائتكم سوريا.. مقتل 3 بينهم طفل في انفجار مفخخة بإدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قُتل 3 مدنيين سوريين وجرح آخرون، بانفجار سيارة مفخخة في محافظة #إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.
وذكرت مصادر في الدفاع المدني أن المدنيين القتلى بينهم طفل.
كما تسبب الانفجار في إصابة 13 آخرين على الأقل بجروح.
ونقلت طواقم الدفاع المدني الجرحى إلى المستشفيات القريبة من المنطقة.
وتعرضت الأبنية والسيارات القريبة من الانفجار لأضرار كبيرة.
ونقلا عن أسوشيتد برس، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أربعة أشخاص قتلوا، بينهم طفل ومسلح أجنبي لم تتضح جنسيته على الفور.
وقال المرصد إن الانفجار وقع في حي القصور الذي يسكنه العديد من المقاتلين من أوزبكستان والصين.
وتعد محافظة إدلب المعقل الرئيسي الأخير للمعارضة والعديد من المقاتلين الأجانب.
ويشير محللون إلى أن الاتفاق بين روسيا وتركيا الشهر الماضي جنّب المحافظة هجوما حكوميا.
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