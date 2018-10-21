11 نوفمبر.. أولى جلسات قضية "ختان الوقف" في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:
حددت محكمة الوقف الابتدائية، في محافظة قنا، اليوم الأحد، 11 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة ربة منزل في الجنحة رقم 3381 لسنة 2018 مركز الوقف، لاتهامها بإجراء عملية ختان لابنتيها دون رغبتة الزوج.
وأقام الزوج دعوى قضائية أمام محكمة الوقف الجزئية، يتهم فيها زوجته بإجراء عملية ختان لابنتيه دون علمه، رغم رفضه ذلك، مضيفًا أن ما قامت به الزوجة مخالف للقانون، في الوقت الذي حذرها فيه لعدم ارتكاب تلك العادة التي يجرمها القانون.
من ناحيتها حررت الزوجة محضرًا في قسم شرطة الوقف، حمل رقم 1458 لسنة 2018 تتهم فيها زوجها بالتجني عليها كذبًا، للضغط عليها للتنازل على 5 قضايا نفقة بقيمة 30 ألف جنيه.
ومن ناحية أخرى، أشارت تحريات المباحث إلى عدم صحة الواقعة في البلاغ المقدم من الزوج بإجراء الزوجة عملية ختان لابنتيه.
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