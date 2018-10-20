الماروري لـ”اليوم 24″: محاكمة بوعشرين تأخذ أبعادا لا أخلاقية..دفاع المشتكيات يسب الذات الإلهية..ويهدد دفاع بوعشرين-فيديو

أكد عبد المولى الماروري على أن محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم”، و”اليوم 24″المتابع بتهم ثقيلة من بينها “الاتجار بالبشر”، تأخد أبعادا أخلاقية خطيرة، في إشارة إلى التصريحات “اللاأخلاقية” لدفاع المشتكيات.

وفي توضيح له، قال الماروري ل “اليوم 24″:” أصبحنا نسمع سبا للرب، وهذا التصرف صدر عن محمد كروط، محامي الدولة داخل قاعة المحكمة، قائلا “نضرب ربكم”، بالإضافة إلى السب والتهديد”.

وزاد الماروري قائلا إن المحامي كروط، نعت دفاع الصحافي بوعشرين بـ”الفئران، وبأشنع النعوث، ناهيك عن محاولات “ضربهم””.

وتساءل المتحدث ذاته :”كيف يمكن أن نصل إلى هذا المستوى الساقط؟”، مشددا أن المحامي كروط حاول ضربه، حين نهاه عن سب الذات الإلهية.

من جهة أخرى، قال الماروري، إن دفاع المشتكيات انتفض احتجاجا عند ذكر ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، لإسم “مصطفى الرميد”، وزير حقوق الإنسان، حيث طالبوا من الوكيل العام للملك سحب الكلمة على اعتبار أن إسم الرميد يستفزهم، مستنكرا هذه التصرفات من دفاع المشتكيات في حق دفاع بوعشرين، وفي حق وزير لحقوق الإنسان.

وأنهى الماروري حديثه بالقول :”المحاكمة تأخد أبعادا لا أخلاقية خطيرة..سيما سب “رب العزة ولا حول ولا قوة إلا بالله”.