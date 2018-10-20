أيمن نور يفصل 5 من الشرق "الاخوانية" ويتهمهم بتعاطى المخدرات داخل القناة

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أيمن نور يفصل 5 من الشرق "الاخوانية" ويتهمهم بتعاطى المخدرات داخل القناةوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 20 أكتوبر 2018 05:27 صباحاً - كشفت مصادر مطلعة ، أن أيمن نور ، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الهارب فى تركيا ،أصدر قرارات بفصل 5 من العاملين فى القناة بتهمة تعاطى المخدرات داخل القناة ،فى إطار عمليات التصفية التى يجريها بين العاملين لتقليص النفقات.
وأوضحت المصادر ، أن لـ 5 المفصولين فى أقسام " السوشيال ميديا ،والادارة الفنية ،وموظفيين إداريين " ، وصادر ضدهم أحكام قضائية بالسجن فى مصر بسبب تورطهم فى قضايا إرهاب وعنف خاصة جماعة الاخوان ، مشيرة الى أن العاملين المفصولين لجأوا لاستصدرا شهادات طبية من مستشفيات تركية لاثبات عدم تعاطيهم المخدرات ،لكن أيمن نور ، رفض إعادتهم لوظائفهم مرة أخرى .
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