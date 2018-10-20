مصادر الأخبار: عملية التأليف دخلت في سبات عميق

أكدت المصادر المعنية بمفاوضات تأليف الحكومة لـ"الأخبار" أن عملية التأليف دخلت في سبات عميق، ما لم يطرأ تبدّل على موقف الفرقاء، تحديداً تراجع الرئيس ميشال عون أو القوات عن تمسّك كل منهما بحقيبة العدل.
يذكر ان عملية التأليف أصيبت أمس بانتكاسة كبيرة، تمثّلت برفض حزب القوات اللبنانية العرض الذي قدّمه عون ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، واستمرارهما على التمسّك بحقيبة العدل، مما دفع القوات إلى إبلاغ الحريري رسمّياً عدم مشاركتها في الحكومة من دون الحصول على "العدلية".
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