مصادر الشرق الأوسط: الساعات المقبلة حاسمة لجهة موقف القوات من التشكيلة الحكومية المقترحة

ذكرت مصادر "الشرق الأوسط" أن "التشكيلة الحكومية النهائية المنتظرة تقترح حصول ​القوات اللبنانية​ على أربعة مقاعد وزارية بينها نائب الرئيس ووزارات الشؤون الاجتماعية والثقافة والعمل بدلا من العدل، فيما تذهب وزارتا العدل والدفاع ووزارتا دولة إلى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، تضاف إليها حصة التكتل الموالي له والتي تضم وزارة الخارجية و​وزارة الطاقة​ ووزارة الاقتصاد، ووزارة رابعة لم تحدد، إضافة إلى وزارة دولة".

وكشفت عن انه "يحتفظ رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بوزارتي المال والزراعة، وينال "حزب الله" ​وزارة الصحة​"، لافتةً الى ان "رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ فينال وزارة الداخلية بشكل أساسي مع ثلاثة مقاعد أخرى بينها وزارتا دولة، أما رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ وليد جنبلاط فينال وزارتي التربية والصناعة، فيما يذهب المقعد الدرزي الثالث إلى شخصية محايدة يختارها الوزير طلال إرسلان ويوافق عليها جنبلاط، فيما حسم أمر وزارة الأشغال لتيار المردة الذي يتزعمه الوزير السابق سليمان فرنجية".

كما توقعت ان "تكون الساعات المقبلة حاسمة لجهة موقف القوات من التشكيلة المقترحة، والتي رفضت مصادرها التعليق عليها بانتظار تبلغ الأمر رسميا من الحريري الذي نأى بنفسه عن سجال الوطني الحر والقوات متابعا اتصالاته لتشكيل الحكومة وتفكيك بعض التفاصيل".