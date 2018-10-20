الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل متجر لبيع المواد الغذائية في الشوف

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بأنه "أخمد عناصر ​الدفاع المدني​ حريقاً شب داخل متجر لبيع المواد الغذائية في ​بعاصير​ ​الشوف​".

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