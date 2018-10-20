الملك سلمان يأمر بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة رئاسة جهاز المخابرات العامة

ذكرت وكالة الأنباء ​السعودية​ "واس" أن الملك ​سلمان بن عبد العزيز​ أمر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "لإعادة هيكلة رئاسة جهاز المخابرات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها". ولفتت الوكالة إلى ان اللجنة ستضم في عضويتها وزيري الداخلية والخارجية ورئيس الديون الملكي ورئيس جهازي المخابرات العامة و​أمن الدولة​ وشخصيات أخرى.

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