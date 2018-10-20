مصدر الحياة:ميركل وماكرون سيشددان خلال قمة رباعية على ضرورة انطلاق مسار سياسي بسوريا

ذكر مصدر فرنسي لـ"الحياة" أن "القمة الرباعية بين قادة ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​تركيا​ و​روسيا​ والتي ستخصص للملف السوري، ستركز على محاولة حل معضلة المجموعات المسلحة في إدلب ودفع المسار السياسي".

وأشار المصدر الى ان "المستشارة الالمانية ​انجيلا ميركل​ والرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ سيشددان خلال القمة على ضرورة انطلاق مسار سياسي، والضغط القوي على ​النظام السوري​ لإرسال بعثة تساهم فعلاً في المفاوضات حول الانتقال في ​سوريا​".