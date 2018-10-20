ذكر مصدر فرنسي لـ"الحياة" أن "القمة الرباعية بين قادة فرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا والتي ستخصص للملف السوري، ستركز على محاولة حل معضلة المجموعات المسلحة في إدلب ودفع المسار السياسي".
وأشار المصدر الى ان "المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيشددان خلال القمة على ضرورة انطلاق مسار سياسي، والضغط القوي على النظام السوري لإرسال بعثة تساهم فعلاً في المفاوضات حول الانتقال في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر الحياة:ميركل وماكرون سيشددان خلال قمة رباعية على ضرورة انطلاق مسار سياسي بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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