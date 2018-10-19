لأول مرة في سوس.. تثبيت كاميرات المراقبة في شوارع إنزكان

في خطوة سابقة، صادقت الجماعة الترابية لمدينة إنزكان، مساء أمس الخميس، خلال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر، على مشروع اتفاقية شراكة بين مؤسسة الجماعة، والمنطقة الأمنية لإنزكان، والمتعلقة بوضع وتركيب كاميرات للمراقبة في شوارع المدينة.

ومن المنتظر أن يتم تكوين لجنة تقنية خاصة للقيام بمهمة الوقوف على وضع وتثبيت كاميرات بمختلف الشوارع الكبرى، من أجل وضع حد لتنامي ظاهرة الجريمة، وتسهيل حركة السير والجولان.

يذكر أن عددا من الفعاليات المدنية، والجمعوية، وسكان المنطقة، استحسنوا الفكرة، واعتبروها سابقة في الإقليم والجهة، ومن شأن تثبيت هذه الكاميرات، حسب رأيهم، أن يساهم في حل إشكالية الجريمة، خصوصا أنها ستقوم بتسجيل كل الوقائع، التي تتم في الشارع، وستكون رهن إشارة المنطقة الأمنية للاستعانة بها في كل وقت وحين، خصوصا في الحالات التي تتطلب ذلك، وحينما يتعلق الأمر بشكايات مواطنين تفيد تعرضهم لاعتداءات أو سرقات.

وأكد أحمد أدراق، رئيس جماعة إنزكان، خلال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر، أن تثبيت هذه الكاميرات يدخل في إطار برنامج عمل الجماعة، والشراكة بين مجلس الجماعة والمنطقة الأمنية لإنزكان، بهدف تعزيز الأمن في الشوارع، وتنظيم عملية السير والجولان.