أعلنت مقاطعة مغوغة، بمدينة طنجة، عن إطلاق خدمة “إكرام الميت”، والاستفادة من العديد من الخدمات الاجتماعية بشكل مجاني، وبدون أية رسومات مالية.
وأكد محمد بوزيدان، رئيس مقاطعة مغوغة بطنجة، في تصريح لموقع “اليوم24″، أن خدمة “إكرام الميت”، تهدف لتخفيف العبء على الأسر، من خلال تخصيص سيارة الإسعاف وطبيب، وخيمة مجهزة، مع تسهيل المساطر الإدارية كذلك.
وأوضح بوزيدان أن مقاطعة بني مغوغة، بمدينة طنجة، وضعت رقما هاتفيا خاصا للاتصال به، في حالة إذا رغبت أسرة من ساكنة المقاطعة، الاستفادة من خدمة “إكرام الميت” المجانية.
وأشار المتحدّث إلى أنه لا توجد صعوبات في تنزيل خدمة “إكرام الميت”، حيث إن مقاطعة مغوغة كانت تضع سيارة الإسعاف في خدمة الساكنة، والآن تعززت بخدمات إضافية، حسب قوله.
وأبرز بوزيدان لـ “اليوم24” أن خدمة “إكرام الميت”، تأتي في إطار توسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية، بما يجسد الشعار الذي رفعته مقاطعة مغوغة: “معاً.. مغوغة أفضل”، وبما يساهم في التنزيل الحق لمفهوم خدمات القرب، لفائدة الساكنة خاصة بالنسبة للأسر الفقيرة، على حد تعبيره.
كانت هذه تفاصيل خبر مقاطعة مغوغة تطلق خدمة “إكرام الميت”.. وبوزيدان: نسعى للتخفيف عن الساكنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.