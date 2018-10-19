النيابة التركية تجري تحقيقات مع موظفي قنصلية الرياض بإسطنبول

قالت وسائل إعلام تركية، إن النيابة العامة، استدعت عدد من الموظفين العاملين في قنصلية الرياض في إسطنبول، على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت صحيفة “الصباح” التركية، أن نيابة إسطنبول استمعت لإفادات 20 موظفا تركيا في القنصلية السعودية، من بينهم سائق القنصل، من أصل 45 موظفا.

من جانبها نقلت وكالة “الأناضول”، عن مصادر قضائية، أن أكثر من مدع عام استجوب موظفي القنصلية السعودية، في التحقيقات التي تجريها نيابة مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة في إسطنبول.

واختفت آثار الصحفي السعودي في الثاني من أكتوبر الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرياض، بإثبات خروج خاشقجي من القنصلية، وهو ما لم تفعله السلطات السعودية بعد.

وطالبت عدد من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، الرياض بالكشف عن مصير خاشقجي بعد دخوله القنصلية بإسطنبول، فيما عبرت دول عربية عن تضامنها مع السعودية في مواجهة تهديدات واشنطن بفرض عقوبات عليها إذا ثبت تورطها في مقتل خاشقجي.