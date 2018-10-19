احتفالات بمليلية السليبة بفضل ريال مدريد

عمت الاحتفالات مدينة مليلية السليبة عقب الإعلان عن نتائج مباريات كأس الملك، بعدما حكمت القرعة على فريق الريال بمواجهة ممثل المدينة المحتلة. وسيحتضن ملعب أفاريس كلارو بالثغر المحتل مباراة تاريخية بين ممثل المدينة وبطل النسخ الـ 3 الأخيرة لعصبة الأبطال الأوروبية. وتعيد مباراة الريال ومليلية، المواجهة السابق لفريق المدينة الأخرى المحتلة، سبتة، الذي خاض مواجهة أمام العملاق الآخر الاسباني، برشلونة، موسم 2010-2011.

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