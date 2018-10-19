شاهد فى دقيقة.. "القس الأمريكى".. دليل خضوع أردوغان لـترامب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 19 أكتوبر 2018 02:34 مساءً -

ركع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأثبت أن الشعارات التى رفعها الأشهر الماضية أمام الولايات المتحدة زائفة، بعدما فتت العقوبات الأمريكية فى عضد النظام التركى وأثبتت هشاشة الاقتصاد بعد انهياره وهبوط الليرة إلى أدنى مستوياتها فى السنوات الأخيرة.

ويرصد الفيديو أسباب خضوع أردوغان للمطالب الأمريكية والإفراج عن قس محتجز منذ عام 2016 بذريعة الإرهاب.

1- أفرجت تركيا عن القس الأمريكى برانسون فى 13 أكتوبر.

2- العقوبات الأمريكية أجبرت أردوغان للرضوخ لترامب رغم الشعارات.

3- انهيار اقتصادى وتهاوى سعر الليرة وإشهار شركات إفلاسها.

4- أنقرة استغلت أزمة خاشقجى للتودد إلى البيت الأبيض.

5- تميل تركيا لإطلاق واشنطن سراح هاكان أتيلا نائب سابق لمصرف تركى المعتقل منذ 2017.

6- أردوغان يغازل ترامب لرفع يده عن أكراد سوريا.