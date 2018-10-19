6 توصيات لميثاق ملتقى سانت كاترين للسلام العالمى.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 19 أكتوبر 2018 02:34 مساءً - فى ختام أعمال ملتقى "سانت كاترين" الذي عقد بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ي يومي الخميس والجمعة 18-19 /10/2018م ، اتفق الحاضرون فى الملتقى على ميثاق سانت كاترين للسلام العالمي متضمنًا الآتى:

1- أكد المجتمعون على أن رسالة جميع الأديان هي السلام ، وأنه لا أمن ولا استقرار للعالم إلا بسلام عادل وشامل للجميع .

2- السلام العادل يقتضي احترام آدمية الإنسان بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه أو لغته ، وعدم التدخل في شئون الآخرين ، وحق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بسلام على أرضها .

3-أكد الملتقى على أهمية السلام الاجتماعي القائم على مبدأ المواطنة المتكافئة ، وإعلاء شأن الدولة الوطنية بعيدًا عن العصبيات العرقية أو الدينية أوالمذهبية الخاطئة المدمرة .

4- الإرهاب لا دين له ولا وطن له ، بل هو خطر داهم على الإنسانية جمعاء .

5- الإرهاب خطر داهم عابر للحدود والقارات ، ولا أحد بمنأى عن شره ، وأنه يأكل داعميه ومموليه وحاضنيه ، وأن أي دعم مادي أو معنوي لقوى الشر والظلام وجماعات الإرهاب إنما هو عدوان على الإنسانية ، ولا بد من إرادة دولية وإنسانية جادة وحاسمة في القضاء على قوى الشر والظلام والإرهاب ، تخليصًا للإنسانية جمعاء من شر الإرهاب والإرهابيين .

6- ثمن الملتقى دور مصر الرائد رئيسًا وحكومة وشعبًا في مواجهة الإرهاب ، ويوجه التحية للقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة المصرية الوطنية لجهودها في مواجهة الإرهاب والعناصر المتطرفة .