السياحة تختتم البرنامج التدريبي لممثلي 21 دولة أفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

تختتم وزارة السياحة، اليوم الخميس، البرنامج التدريبي الذي نظمته لعدد ٢٦ من الكوادر الأفريقية الممثلة لقطاع السياحة الرسمي من ٢١ دولة أفريقية تحت عنوان "إدارة المواقع التراثية وآليات الحفاظ على التراث الحضاري".

ويشمل البرنامج مشاركين من عدد من الدول الأفريفية منها: مالاوى، وبوركينا فاسو، وزامبيا، ومدغشقر، وجنوب السودان، وبوروندي، وأنجولا، ونيجيريا، والكونغو الديمقراطية؛ وناميبيا، والجابون، وغينيا الاستوائية، وغينيا موريشيوس، وكينيا، الكاميرون، وبنين، وغانا، والسودان، وتوجو، إوثيوبيا.

واستقبلت كل من الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، ومنال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية، وحسن سليم رئيس الإدارة المركزية للبحوث والتدريب، وعادل الجندي مدير عام العلاقات الدولية بهيئة التنمية السياحية، المتدربين والترحيب بهم في مصر نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وأعربت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب عن تقديرها لمثل هذه الدورات والفعاليات التى لها دور كبير فى التقارب بين الشعوب ومد جسور التعاون مع هذه الدول فى كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات الثقافية و الحضارية، وحثتهم على نقل خبراتهم من هذه التجربة عقب العودة من أجل دفع التنمية الافريقية .

وأوضحت بهجت، أنه يقوم بالتدريب مجموعة منتقاة من الخبراء الأكاديمين والسياحيين المختصين بإدارة التراث السياحى، مضيفة أنه تم تسليم شهادات معتمدة للمتدربين في نهاية الدورة.

من جانبهم، أعرب المتدربون عن سعادتهم بهذه الدورة، واهتمامهم بزيارة مصر والشغف بالتعرف على كنوز الحضارة المصرية.

ويتضمن البرنامج التعريف بالأماكن السياحية المصرية المختلفة وأهم الأنماط السياحية، خاصة السياحة التراثية وطرق التسويق والترويج لها، كما يشمل البرنامج ورشه عمل عن السياحة سيتم خلالها تبادل الرؤى فيما يتعلق سبل تفعيل التعاون السياحي المشترك.

ومن المقرر أن يشمل البرنامج زيارة لبعض المدن السياحية منها مدينة الغردقة لتعريفهم بدور الوزارة في تنمية المناطق السياحية، ويشمل زيارة ميدانية لأهم المزارات السياحية بالقاهرة والجيزة مثل المتحف المصري والأهرامات وابو الهول والمتحف المصرى الكبير و مركز ترميم الاثار وزياره مجمع الاديان بمصر القديمة.

يذكر أن هذه الدورة التدريبية يتم تنظيمها للعام الرابع على التوالي وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، واستمرت لمدة ١٠ أيام خلال الفترة من ٧- ١٨ أكتوبر الجاري.