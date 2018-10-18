القبض علي عاطلين بحوزتهما 12 كيلو بانجو وبندقية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية -رامي محمود:

ألقت الاجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، القبض علي عاطلين بحوزتهما 12كيلو من نبات البانجو المخدر قبل ترويجها علي عملائهم بمركز شربين.

وكان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز شرطة شربين، بقيام كلا من "ع. أ .ص.ع"، وشهرته "نعناع"، 27 سنة، عاطل ومقيم كفر الحطبه بمركز شربين، و"حسن. ع. ع. م" 26 سنة،عاطل، ومقيم كفر الترعه القديم بمركز شربين، بالإتجار فى المواد المخدرة.

جري استصدار إذن النيابة وبتقنين الاجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شربين من ضبط المتهمين وبحوزتهم 4 لفافات من البانجو كبيره الحجم تزن 12 كيلو جرام، و بندقيه خرطوش و 8 طلقات من ذات العيار ومبلغ مالى 5 آلاف جنيه ودراجه بخارية بدون لوحات وسيارة موديل "فيرنا".

وبمواجهتهما بما أسفرت عنهم التحريات، اعترفا بصحتها وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة والمبلغ المالى حصيلة البيع.

حرر عن ذلك المحضر رقم 15813 لسنه 2018 جنايات مركز شرطة شربين، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.