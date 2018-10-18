محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
ضبطت قوة أمنية من مديرية أمن الغربية، اليوم الخميس، بالتنسيق مع مباحث الآداب ٦ أشخاص متلبسين بممارسة الرذيلة داخل وحدة سكنية بمدينة طنطا.
كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا بورود معلومات بتكوين شبكة دعارة داخل شقة جرى استئجارها بمقابل مادي لممارسة الرزيلة.
توجهت قوة لضبط المتهمين، وبتقنيين الإجراءات، ألقت القبض على "ع. إ. ا.ي"، 42 سنة أرملة، ربة منزل ومقيمة مساكن التكية دائرة القسم ، "ه. ص.ع .م "،25 سنة مطلقه بدون عمل، ومقيمة بندر قويسنا المنوفيه، "ه. م. م .ا "، 37 سنة، مطلقة ومقيمة بطنطا، "س. م. إ .م "، 21 سنه مطلقة ومقيمة شارع شوقي ثان طنطا، "م. م. ع"، 22 سنة نجار مسلح، ومقيم بقرية ميت يزيد مركز السنطة، "أ. ع. ب"، 31 سنة، صاحب محل لخدمات المحمول، ومقيم مركز تلا المنوفية، أثناء ممارستهم الرذيلة بمسكن الأولى مقابل أجر مادي.
وبسؤال المتهمين اعترفوا بممارستهم الرذيلة عن طريق الاتفاق مع المتهمة الأولى التي تستقطب الأخريات.
وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر الأولى تستقطب "الزبائن".. ضبط 4 سيدات ورجلين متلبسين بممارسة الرذيلة في بطنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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