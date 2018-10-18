محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم عثر عدد من أهالي مركز كفر البطيخ بدمياط على جثة لطفلة غارقة في مياه الساحل خلف محطة كهرباء الطريق الدولي، اليوم الخميس، وجرى إخطار قوات الشرطة التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على هوية الجثمان.

وأكد مصدر مطلع بمديرية أمن دمياط، أن قوات الشرطة بالمركز تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هوية الفتاة، نافيا وجود آثار تعذيب في جسدها وأن تواجد الجثة في المياه عمل على تشويه الملامح.

ونفى ورود أي بلاغ عن حالات غرق أو اختفاء خلال الساعات الأخيرة في أنحاء المحافظة، وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة.

كانت هذه تفاصيل خبر مشوهة الملامح.. العثور على جثة طفلة مجهولة بدمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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