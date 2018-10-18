شيخ الأزهر يصل القاهرة عائدًا من إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصل فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الخميس، مطار القاهرة الدولي قادمًا من ايطاليا بعد زيارة استغرقت عدة أيام.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الطيب وصل والوفد المرافق له على متن الطائرة القادمة من إيطاليا، وأنهيت إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار.

وأجرى الطيب، عدة لقاءات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان ، كما تم تكريمه فضيلته ومنحه وسام "السجل الأكبر" من جامعة بولونيا أرفع وسام تقدمه جهة أكاديمية للشخصيات البارزة والمؤثرة في العالم.

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