النشرة: فتح قررت تشييع عنصريها اللذين قتلا في اشتباكات مخيم المية ومية

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان حركة "فتح" قررت تشييع عنصريها "محمد هاني عيسى و​احمد منصور​" اللذين قتلا في الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في ​مخيم المية ومية​، وذلك بعد صلاة ظهر يوم الجمعة في مقبرة صيدا الجديدة في سيروب تفاديا لأي توتير أمني جديد.

هذا وتفقد مدير وكالة "الاونروا" في منطقة صيدا ابراهيم الخطيب، مؤسسات الوكالة في المخيم وتحديدا العيادة الصحية والمدرسة وتبين ان لا اضرار كبيرة فيهما باستثناء بعض الزجاج، وتقرر ان تفتح ابوابها يوم الاثنين القادم، على إعتبار أن غدا الجمعة يوم تشييع والسبت والأحد عطلة رسمية، ويكون الوضع الامني قد استقر أكثر وعاد الى طبيعته. بينما تركت جولة ​الجيش اللبناني​ الى مدخلي المخيم ارتياحا لدى ابنائه، حيث عاد عدد منهم الى منازلهم، بينما الاخر ينتظر التشييع وعودة الحياة الى طبيعتها.

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