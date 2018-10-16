أول تعليق من وزير الدفاع الأمريكي على تصريح ترامب بشأن عزله

أحمد قاسم

أكد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن عزله واستقالته؛ هي مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.

وقال ماتيس، في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أنا ضمن الفريق الرئاسي، ولن أغادر منصبي، لم أتحدث مع ترامب حول هذا الأمر مطلقًا".

وشدد الوزير الأمريكي على أن التقارير التي تتحدث عن توتر في العلاقات بينه وبين ترامب؛ هي "تقارير كاذبة" لا أساس لها من الصحة.

وكان ترامب قد قال، خلال لقاء تلفزيوني مع شبكة "سي.بي.إس نيوز"، أمس الأول، الأحد، إنه ليس متأكدا مما إذا كان وزير الدفاع...