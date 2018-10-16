برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم لمواجهة ظاهرة "ضرب التلاميذ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حول مواجهة ظاهرة ضرب المعلمين لطلاب المدارس، للحفاظ على سير العملية التعليمية.

وقال النائب في طلبه: "إنه على الرغم من التطور الإنساني الذي يشهده العالم يومًا بعد يوم، وظهور العديد من المنظمات الحقوقية التي تعنى بشؤون الطفل، مازالت المدارس المصرية تعاني من هذه الظاهرة متمثلة في الاعتداء بالضرب أو السب، وقد تصل الأمور إلى البصق في وجه الطلاب".

وأوضح أنه لابد من تفعيل القرار الوزاري الصادر عام 2014، الذي ينص على أن عقوبة ضرب المعلم للطالب قد تصل إلى الفصل من الخدمة، أو الحبس من 24 ساعة وحتى 3 سنوات، وحال التسبب في عاهة مستديمة لدى الطالب، تتحول فورًا إلى جناية، تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، فيما إذا كان الضرب مبرحًا يتوقف على حسب الإصابات الناجمة عنه، وتصل عقوبتها إلى السجن لـ10 أعوام.

وأضاف، أن العقوبات القانونية وحدها لا تكفي للحد من هذة الظاهرة، وأنه لابد من تنظيم حملات توعية وتثقيف حول التاثير الجسدي والنفسي الناتج من تعدي المعلمين بالضرب أو السب على الطلاب.​