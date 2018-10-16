اليوم.. انطلاق المؤتمر العالمي للإفتاء برعاية السيسي ومشاركة 73 دولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العالمي الرابع الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم التابعة لدار الإفتاء المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، والذي يستمر على مدار 3 أيام بمشاركة وفود من مفتين وعلماء ومؤسسات دينية من 73 دولة على مستوى العالم.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة لرئيس المؤتمر الدكتور شوقي إبراهيم علام -مفتي الجمهورية- تليها كلمة لرئيس الوزراء يلقيها نيابة عنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وأخرى للمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل.

ويتحدث في الجلسة الافتتاحية الشيخ مصطفى سيرتش رئيس العلماء، المفتي العام في البوسنة والهرسك، والشيخ أحمد النور محمد الحلو مفتي تشاد، والشيخ يوسف إدعيس وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني، والشيخ عبداللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية.

ويشهد اليوم الأول -عقب الجلسة الافتتاحية- جلستَي نقاش حول موضوع المؤتمر، يشارك فيها عدد كبير من المفتين والعلماء، بالإضافة إلى ورشة عمل لمناقشة مبادرة "الميثاق العالمي للفتوى" التي أعدتها الأمانة العامة.​