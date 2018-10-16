طرح 20 محلًا و10 وحدات إدارية للبيع بالمزاد العلني في 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، طرح عددًا من المحال التجارية والإدارية والمهنية للبيع بنظام المزاد في منطقة "ابني بيتك" في البمدينة.

وشملت الوحدات المطروحة، 20 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات من تبدأ من 33 مترًا وحتى 67 مترًا، و10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات من 33 مترًا وحتى 67 مترًا، على أن تعقد جلسة المزاد خلال يومي 3 و4 ديسمبر المقبل.

وقال المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنه يتم شراء كراسة الشروط من مقر الجهاز مقابل 100 جنيه لكل وحدة أو محل أو صيدلية.

وأضاف رئيس الجهاز لـ"مصراوي"، يتم سداد تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه لكل محل أو صيدلية أو وحدة، في موعد غايته جلسة المزاد.

ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المعدلة.