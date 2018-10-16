جامعة القاهرة: تطبيق مادتي "التفكير النقدي" و"ريادة الأعمال" الترم الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه سيتم تطبيق مقرري التفكير النقدي، وريادة الأعمال بدء من الفصل الدراسي الثاني هذا العام.

وأضاف الخشت، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، أنه سيتم تطبيق مقرر التفكير النقدي، على طلاب الفرقة الأولى، بكليات ومعاهد الجامعة بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، بينما سيتم تطبيق مقرر ريادة الأعمال على طلاب الفرقة الثانية.

وأشار إلى أن الأمة مر عليها الكثير من الأفكار العظيمة ولم تُطبق، موضحًا أن العيب ليس في الأفكار ولكن العيب في طريقة التفكير، مُعلنًا أنه لأول مرة فى الجامعات المصرية، ستكون الامتحانات في مُقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال، بنظام "الكتاب المفتوح"، مؤكدًا أن هدف الجامعة هو تنمية قدرات الطلاب العلمية والبحثية.

وأوضح أن المقررين يأتيان في إطار سعي الجامعة نحو التحول إلى نموذج جامعات الجيل الثالث، وما يفرضه هذا التحول من ضرورة تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي والإبداع والابتكار،

وأشار الخشت، إلى أنه سيترك للطالب حرية الاختيار لمقرر واحد من بين مقررات 5 أعدت في مادة التفكير النقدي، وكذلك ريادة الأعمال لتأدية الامتحان فيه.

وأعلن الخشت، مبادرة يتم من خلالها تقسيم الطلاب على المؤسسات والمصالح ويقوموا بتقديم مقترحات لحل كل مشاكل المؤسسات والوزارات تكون بمثابة روشته تنفيذية لصناع القرار. ​